Тернопільський став масово покривають синьо-зелені водорості. Екологи б’ють на сполох: внаслідок їхнього поширення може гинути риба. Відтак водоймі необхідне комплексне очищення.

За словами екологів, призводять до інтенсивного росту водоростей високі температурні показники, аномальні опади та забруднення.

«Ми відібрали зразки води. У результаті проведених досліджень було визначено, що на водосховищі спостерігається інтенсивний розвиток синьо-зелених водоростей. Ми почали будівництво гідрометричного поста, який дозволить вести спостереження за станом водосховища. Тобто ми зможемо там проводити весь комплекс гідрометеорологічних спостережень. Також будуть проведені роботи з очистки річки Серет, інших водних об’єктів, роботи будуть виконуватися комплексно. Сподіваємося, що ремонт гідротехнічних споруд, правильна водоподача до ставу допоможе вирішити ряд питань», – каже заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Тернопільської області Ярослав Вівчарук.

Як повідомили у регіональному офісі водних ресурсів, останніми роками Тернопільський став змілів. Наразі максимальна глибина водойми – 10,8 метрів. Кілька років тому глибина сягала тринадцяти метрів. Серед причин такої ситуації – високі температурні показники та забруднення. Отже, щоб не втрати водойму необхідно проводити комплекс заходів щодо її очищення.

Софія Романська