9 липня управління муніципальної інспекції отримало у користування моторний човен для проведення моніторингу акваторії Тернопільського ставу.

Як розповідає міський голова Сергій Надал, придбаний човен за кошти міського бюджету. З його допомогою працівники муніципальної інспекції будуть здійснювати контроль за дотримання водного законодавства на ставі у співпраці з екологами та громадськими активістами, слідкувати за дотримання правил рибальства тощо.

Зазначимо, що рейди на Тернопільському озері будуть проводитися в денну та нічну пору доби.

Згодом працівники муніципальної інспекції отримають в роботу повноцінний катер.