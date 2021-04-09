Цими днями на Тернопільському міському стадіоні ім. Романа Шухевича розпочалася підготовка до проведення фінальних матчів Кубка України з футболу сезону-2020/2021.

Попередньо заплановано, що фінал пройде у Тернополі 12 травня 2021 року.

Як розповідають в управлінні розвитку спорту та фізичної культури, до цього часу на стадіоні заплановано також облаштувати зону розминки та місця для глядачів, відповідно до карантинних обмежень.

Додамо, минулого року на стадіоні замінили освітлення та облаштували зону для телетрансляцій.