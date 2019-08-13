10 серпня у Львові проходив один із етапів змагань «Гонка Нації». Срібним призером турніру став Максим Прохоренко, працівник управління «КОРД» ГУНП в Тернопільській області.

Участь у змаганнях приймали найсильніші. Адже не кожен здатен подолати бігову дистанцію у п’ять кілометрів з двадцятьма перешкодами. Ціль – випробувати свої сили й дійти до фінішу.

Працівник управління «КОРД» ГУНП в Тернопільській області Максим Прохоренко посів почесне друге місце серед ста учасників у категорії «ELIT», поступившись спортсмену з Латвії – бронзовому призеру Чемпіонату Світу «Лондон 2018».