Дізнатися актуальну погоду, історію міста чи області, прочитати про найцікавіші пам’ятки та місця для відвідування або ж пройти безплатну екскурсію містом — усе це можна зробити завдяки новому телеграм-боту. Також завдяки застосунку можна знайти цікаві заходи, хороші кав’ярні чи ресторани.

Додаток розробив школяр Арсен Горобець, повідомляють Т1 Новини. Хлопець переконаний: його проєкт буде корисним не лише жителям Тернополя, але й туристам.

Попри те, що Арсен цікавиться програмуванням, недавно він ще й уявити не міг, що власними силами створить корисний застосунок. У цифровий світ хлопець потрапив ще два роки тому й щодо втілення нового – сумнівів не виникало.

Арсен каже, що після проходження безоплатного курсу з програмування вирішив підкріпити свої знання на практиці. Таким чином, юний розробник втілив у життя новий проєкт – створив інтерактивний телеграм-бот.

“Насамперед цей проєкт був для практики, щоб покращити власні навички у програмуванні. Проте пізніше я побачив у ньому потенціал та користь для суспільства і вирішив запустити”, — пояснює Арсен Горобець.

Ідея виникла у хлопця ще на початку літніх канікул. Так, разом із батьком, Арсен розпочав втілення своїх задумів.

Отже, щоб скористатися цим чат-ботом, варто зайти у Телеграм, в пошуку вписати “Тернопіль Гайд бот”. Перейшовши у чат можна розпочинати інтерактивне спілкування, й так – обирати необхідні вам команди. Зручним є й те, що до кожного блоку інформації є можливість переходу по гіперпосиланню на Інтернет карти, програми, чи сайти.

Арсен ділиться, що такий проєкт є точно не останнім і впевнено додає, працювати у цьому руслі буде й надалі.