Більше десяти років триває проект Міжнародний рушник єднання «Цвіт вишиванки». Започаткували його у 2013 році під час однойменного фестивалю, який раніше проводили у Тернополі.

З того часу рушник побував у 13 областях України, у Києві, Криму та у 9 країнах світу, де є найбільші діаспори українців. А нещодавно він прибув до Закарпаття.

– Підхід до цього проекту дуже глибинний, тому що будь-який узор не може лягти на це полотно, – розповіла під час прес-конференції в Закарпатській обласній військовій адміністрації Світлана Байталюк, директорка департаменту культури та туризму Тернопільської ОВА. – Науковці, люди, які безпосередньо займаються народними художніми промислами, глибинно вивчають сакральність вишивки того чи того регіону і визначають, який саме узор має бути виконаний.

Щодо діаспор, то там орнаменти обирають з особистих колекцій відомих історичних постатей, які тривалий час перебували або народилися в тій країні. Зокрема, Німеччина повторила узор з вишиванки Ярослава Стецька, Італія – Йосипа Сліпого, Австрія відобразила один з орнаментів з великої колекції вишиванок нащадка династії Габсбургів, послідовника січових стрільців Василя Вишиваного.

Рушник єднання, як розповів під час прес-конференції директор Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини, голова благодійного фонду «Цвіт вишиванки» Євген Філь, вишивають на полотні довжиною 12,5 метрів, його висота – 65 сантиметрів. Біля кожного орнаменту зазначають назву області чи країни. Окремо організатори записують символіку орнаменту та інформацію про майстринь. Ця інформація згодом має увійти до українсько-англійського журналу про історію рушника єднання, узори та людей, які долучилися до його створення. Також планують випустити фільм про мандрівку рушника Україною і за кордоном.

Перед Закарпаттям рушник вишивали на Буковині. Директор Буковинського центру культури і мистецтва, голова Чернівецького обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України, заслужений діяч мистецтв України, Почесний громадянин міста Чернівці Микола Шкрібляк розповів, що в орнаменті їхнього регіону намагалися відобразити всю колористику й багатокультурні глибокозмістовні елементи, які б його відображали. Таке ж завдання, як зазначили у Закарпатській обласній військовій адміністрації, зараз стоїть і перед мультинаціональним Закарпаттям.

Ольга Трач

Фото зі сторінки департаменту культури та туризму ТОВА у фейсбуці