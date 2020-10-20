Тернопільський «Runday» відсвяткував День народження. З дня створення легкоатлетичного руху в обласному центрі минуло чотири роки. За цей час рандеївці організували сотні забігів та інших спортивних подій.

На створення «Runday» у Тернополі надихнула британська ініціатива, – розповів координатор проекту Андрій Бородій. Відтак в обласному центрі вирішили щосуботи організовувати легкоатлетичні тренування. «Такі пробіжки ми проводимо кожної суботи цілий рік, незалежно від пори року. А стартували ми з цим проектом у Тернополі в середині жовтня 2016-го року. Приєднатися до нашої команди бігунів можуть всі охочі. Кожен учасник долає 5 кілометрів з фіксацією особистих результатів».

Спочатку суботні пробіжки відвідувало близько десятка осіб. З часом учасників легкоатлетичного руху побільшало. Бігуни тренуються, а також беруть участь у легкоатлетичних змаганнях різних рівнів.

Стати учасником легкоатлетичного руху «Runday» у Тернополі можуть всі охочі. Тренування відбуваються щосуботи о 8.45.