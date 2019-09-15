Військовослужбовці та рятувальники у Тернополі стали учасниками легкоатлетичного забігу «Тернопільська озеряна-2019». Дехто з них у повній екіпіровці пробіг дев’ять кілометрів навколо тернопільського ставу.

Назар Чорній – офіцер служби з охорони громадського порядку Нацгвардії у Тернополі. Чоловік розповідає, що завдяки «Тернопільській озеряні» почав регулярно тренуватися. «У 14 років мені вдалося зайняти перше місце у своїй віковій категорії. Ця перемога надихнула на посилення заняття легкою атлетикою. А щодо «Тернопільської озеряни-2019», то тут досить сильні учасники. Є призери міжнародних змагань, але саме завдяки таким турнірам вдається підвищувати свій рівень. Зокрема, цього року вдалось покращити власний минулорічний результат на півтори хвилини. Радий, що цього року вдалось зібрати цілу команду та взяти участь у змаганнях такого рівня».

Олена Домар була єдиною дівчиною у команді гвардійців. «Бігла в задоволення, оскільки на дистанції дуже красиві краєвиди. Дуже приємно було спостерігати за краєвидами, хоч дистанція була і не без «сюрпризів» – і спуски, і підйоми, і бездоріжжя. Можна сказати, що це мій дебют. В цілому результатом я задоволена. Водночас і розумію, що є над чим працювати».

Серед рятувальників до забігу долучилися Святослав Зведенюк, Назар Даньків, Мирон Стефанишин та Анастасія Бобер. Назар Даньків з особистим рекордом посів 2-місце у своїй віковій категорії. Срібло здобув і Стефанишин Мирон. А Святослав Зведенюк подолав дистанцію у бойовому спорядженні: берцях та з 15–ти кілограмовим апаратом.

Софія Романська