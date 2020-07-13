Дотримання режиму роботи під час карантину розважальними, відпочинковими та закладами громадського харчування упродовж вихідних перевіряли правоохоронці області. За результатами відпрацювань виявлено п’ять порушень.

Як розповів старший інспектор відділу дільничних інспекторів УПД ГУНП в області Ярослав Дусановський, Кабінет міністрів України прийняв Постанову № 588 від 8 липня 2020 року, згідно з якою робота розважальних закладів та ресторанів заборонена з 23-ї до 7-ї години ранку.

Для забезпечення дотримання встановлених обмежень у вихідні дні на території області працювали спеціальні мобільні групи. До них увійшли поліцейські, співробітники Держпродспоживслужби та муніципальної інспекції.

Під час відпрацювання правоохоронці проводили роз’яснювальну роботу із керівниками та адміністраторами закладів, наголошували на внесені зміни роботи в нічний час.

Мобільні групи перевірили ресторани та нічні клуби на предмет дотримання встановленого режиму роботи після 23:00. За результатами виявлено п’ять порушень: одне у Бучацькому районі та чотири в Тернополі. Один із тернопільських ресторанів двічі порушив правила карантину, попри заборону працював у нічний час 11 та 12 липня.

Поліцейські припинили роботу даних закладів. Вирішується питання про притягнення винних осіб до адмінвідповідальності.