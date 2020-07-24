Близько року «Палац щастя» у Тернополі змінив адресу реєстрації шлюбів тернополян з центральної частини міста на масив «Дружба».

Питання про більш комфортніше місце розташування установи розглядалося міською радою на прохання тернополян. Серед пропозицій було перенесення РАЦСу у приміщення обласної теле- радіокомпанії, однак згоди досягнуто не було.

«Оскільки тернопільський РАЦС підпорядковується управлінню юстиції, тому разом з новим керівником обговорюємо питання його розміщення у ПК «Березіль». Наразі фахівці уже працюють над облаштуванням нового приміщення для урочистих подій», – повідомляє міський голова Сергій Надал.