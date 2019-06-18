На далекому 132 місці журналісти знайшли єдиного тернополянина у списку партії Зеленського.

Ним виявився доктор юридичних наук, завкафедрою цивільного права і процесу ТНЕУ Іван Калаур.

Видання “Главком” робить припущення, що його залучив у команду Зе представник Президента у Верховній раді Руслан Стефанчук, який під час своєї наукової кар’єри “підпрацьовував” на юридичному факультеті тернопільського вузу.

Під час президентської виборчої кампанії ми неодноразово підкреслювали впливи окремих працівників та керівництва ТНЕУ у штабі Зеленського.