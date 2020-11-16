Боротьба з епідемією коронавірусу буде тривалою, – стверджують науковці. Вони рекомендують не покладати особливих надій на вакцину. Оскільки вона може виявитися неефективною.

За інформацією ВООЗ, у світі імунні до коронавірусу близько 10% людей. Щоб подолати епідемію, необхідно, щоб імунітет виробився у 80% населення.

«Досі однозначно немає відповіді, який імунітет у людей, які цю хворобу перенесли. Аби епідемія згасла, потрібно аби імунними були не менше 60% – 80% людей. Ця філософія характерна для будь-якої хвороби. Збудник з’являється вперше. Люди до нього винятково сприйнятливі, бо з ним ще раніше ніколи не стикалися. COVID-19 раніше циркулював між тваринами, він здолав міжвидовий бар’єр і почав поширюватися між людьми. Ця епідемія, за всіма законами епідеміології, буде тривати до того часу, поки абсолютна більшість людей не стануть імунними до коронавірусу. Це може зайняти дуже багато часу», – каже професор кафедри інфекційних хвороб та епідеміології ТНМУ ім. Івана Горбачевського Василь Копча.

На Тернопільщині коронавірус лабораторно діагностували у майже 24 тисяч людей. Втім, за словами науковців, реальна кількість тих, хто зіткнувся з хворобою у нашому краї набагато більша.

Читайте на цю тему:

Минулої доби на Тернопільщині коронавірус підтвердився у кожного другого протестованого