Україна уклала контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer щодо постачання додатково 10 млн доз вакцини проти COVID-19. Перші поставки препарату за цим контрактом очікуються у травні-червні.

За словами лікарів, Pfizer — одна з найбільш якісних вакцин від COVID-19. Відтак її рекомендують застосовувати людям з груп ризику.

“Ця вакцина безпечніша і ефективніша за всіма параметрами. Як на мене, я б заборонив щеплюватися певній категорії людей, перед усім депутатам, привладній структурі Файзерівською вакциною. Її краще застосувати для людей з груп ризику, старших людей, осіб з супутніми захворюваннями”, – зазначив доктор медичних наук, професор Василь Копча.

На Тернопільщині за 5 травня вакцинували від коронавірусу 419 оcіб. Всього з початку вакцинації в області першою дозою щеплено 24514 людей: Oxford/AstraZeneca (CoviShield) – 17998, CoronaVac — 996, Pfizer-BioNTech — 1170, AstraZeneca-SKBio — 4350.