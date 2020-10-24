Тернопільський порошенківець потрапив у виборчий скандал. Чи знімуть його з виборів?

На Одещині, в Житомирській та Тернопільській областях намагались значно збільшити кількість виборців на певних дільницях. Зараз з винахідливими фальсифікаторами розбираються у поліції.

Місця голосування змінювали за гроші або обманом

Зловмисники подавали до органу ведення Реєстру виборців заяви від громадян про зміну місця голосування. При цьому за однією адресою могли зареєструвати до 300 осіб. Про це інформує 24tv.ua з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Згодом неправдива інформація вже потрапляла до бази Держреєстру виборців. Заяви з проханням змінити місце голосування подавали, як письмово, так і онлайн.

На Одещині, аби подати заяви в електронній формі, використовували цифрові підписи громадян. Їх, звісно, отримали шахрайським методом.

В Тернопільській області декан одного з вишів пропонував студентам за винагороди міняти виборчі адреси. Аби далеко не ходити, заяву подавали онлайн одразу в приміщенні університету.

На Житомирщині зловмисники збирали персональні дані громадян і теж – за гроші змінювали їхні виборчі адреси.

Поліція розпочала кримінальні провадження за фальсифікацію виборчих документів.

У фігурантів справ провели обшуки

Правоохоронці провели більше десятка обшуків, як вдома, так і в офісах фігурантів справи. Вилучили техніку, документи та мобільні термінали. Розслідування триває.

Фігурантом справи у Тернополі є депутат міськради від “ЄС”

Як повідомили джерела 24 каналу, університетом, у якому діяла злочинна схема, є Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Деканом, який пропонував міняти виборчі адреси, може виявитись декан історичного факультету Володимир Місько. Він є чинним депутатом міської ради від “Європейської Солідарності” і намагається потрапити туди знову після виборів 25 жовтня.