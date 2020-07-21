Неповнолітню дівчинку без супроводу дорослих, яка йшла узбіччям дороги, помітив інспектор-кінолог. Поліцейський не залишився байдужим, зупинився, аби з’ясувати у дитини, чи не потребує вона допомоги.

Юну мандрівницю виявив інспектор Кінологічного центру ГУНП в Тернопільській області Андрій Заяць. У правоохоронця 20 липня був вихідний, увечері він повертався від батьків зі Збаража в Тернопіль. На дорозі поблизу райцентру помітив самотню дівчинку. Поліцейський вирішив зупинитися та з’ясувати, куди прямує дитина.

Побачивши незнайомця, школярка спочатку злякалася та розплакалася. Проте, коли чоловік представився і показав їй службове посвідчення, заспокоїлася. Розповіла, що проживає в Тернополі і пішла з дому після сварки з батьками. Хотіла пішки дійти до бабусі, яка мешкає в Лановецькому районі. На щастя, з дитиною не трапилося ніякого лиха.

Неповнолітню втікачку поліцейський доправив до обласного центру. Там її пошуками уже активно займалися правоохоронці, за допомогою до котрих звернулася стурбована мати. Поліцейські провели профілактичну бесіду з батьками дитини.

Це вже не перший випадок, коли правоохоронець рятує людське життя, – зауважують в Головному управлінні поліції у Тернопільській області. У січні 2019 року він разом зі своїм чотирилапим помічником Альфом розшукав у лісі зниклого мешканця Монастириського району. Керівництво Нацполіції краю неодноразово відзначало поліцейського за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, виявлену мужність та професіоналізм.