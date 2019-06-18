Третій півмарафон-2019 зібрав понад сімсот легкоатлетів у Тернополі. Вони долали різні дистанції: від п’яти до двадцяти одного кілометра. Долучилися до забігу спортсмени з інших країн.

Спека не завадила легкоатлетам взяти участь у забігу. Втім, погодні умови позначилися на результатах деяких спортсменів.

«Пробіг повну дистанцію за 1:55, але на п’ятому кілометрі зрозумів, що класного результату не буде. Жара за 30 градусів. Але є багато класних емоцій. Окрема подяка організаторам», – каже учасник забігу Сергій Кузьменко.

Деякі бігуни долучилися до півмарафону родинами. Кожен обирав прийнятну для себе дистанцію.

«Пробігли всі!!! Тернопільський півмарафон вже став для нас сімейним святом і це вже традиція! Там де мене мої найближчі вітають з допомогою плакату – це найбільша радість і мотивація, щоб брати участь у змаганнях», – розповідає Святослав Абрамюк.

До півмарафону у Тернополі приєдналися легкоатлети з Польщі, Сполучених Штатів Америки, Румунії, – зазначає керівник оргкомітету Роман Задорожний. Кожному бігуну, який фінішував, вручали медалі.

«Центр міста та чудова набережна Тернопільського озера приймали велику кількість швидких ніг та гарячих сердець! Бігуни долали такі дистанції: 21, 10 (11), 5 км – для дорослих; 1000, 500, 100 м – для дітей. 21 кілометр подолали 300 осіб, 11 кілометрів -150, 5 кілометрів – 115».

Додамо, півмарафон у Тернополі вже став традиційним спортивним дійством, його проводять втретє.

Софія Романська