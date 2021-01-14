Відомий тернопільський ресторатор Михайло Гросуляк упіймав 50-кілограмового блакитного марліна.

Рідкісний трофей тернополянин здобув на Мальдівах, де відпочиває із сім’єю.

Про улов він розповів на свїй сторінці у Фейсбуці.

“Мій дідусь був вправним рибалкою, робив човни, плів сітки, ловив рибу в Дністрі. Його город сходив до самої води. Тому мій батько Василь фактично виріс на мальовничих берегах. По інший бік Дністра була Румунія, а поруч – дуже гарний ліс.

Тато з хлопцями не раз билися об заклад хто скоріше перепливе Дністер. І тато завжди перепливав першим. Він був чудовий плавець і дуже любив Дністер.

Для діда Михайла тато був хорошим помічником. З 7 років він допомагав дідові ловити рибу із човна сітями. Дід навчив його плести сіті та управляти човном.

Були часи, коли риба рятувала нашу сім’ю від голоду. Завдяки майстерності тата, який згодом і мене навчив мистецтву риболовлі, нам вдалося «триматися на плаву».

Тому сьогодні в день Святого Василя, ми з родиною рибалили в пам’ять про мого батька та впіймали блакитного 50-кілограмового марліна.

Фантастичну рибу, яку я не бачив до цього.

Тату, надіюсь ти за нами сьогодні спостерігав та пишався”, – написав пан Гросуляк.

У коментарях читачі зазначають, що такого розміру марлін – рідкість навіть для Мальдівських островів.