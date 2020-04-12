Міська комунальна лікарня №3 Тернопільської міської ради 1 квітня підписала договір на постачання 458 пар бахіл загальною вартістю майже 17 тис. грн з приватним підприємцем Василем Павликом.

Згідно з договором, одна пара коштуватиме 37 гривень. Як пояснили виданню «Наші гроші. Львів» в лікарні, мова йде про багаторазові бахіли.

«Бахіли міцні та щільні, їх можна використовувати повторно. Вони відповідають усім сучасним вимогам до медичної продукції. Неткані матеріали чудово заміняють дорогі текстильні матеріали, при цьому не поступаються такими якостями, як: щільність полотна, міцність, здатність пропускати повітря та інше. Матеріал добре стерилізується та дезінфікується. Мають гарну повітропроникність одночасно з захисними властивостями від пилу, забезпечують захист від внутрішньолікарняних інфекцій», – повідомили у відповідь на нашого листа.

Василь Павлик продав такі ж бахіли 24 березня Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої допомоги, однак ціна за пару становила 28 гривень. Те, що бахіли такі ж самі, підприємець підтвердив під час телефонної розмови із журналістом. А вищу ціну пояснив тим, що йому так захотілось.

Виробником бахіл є тернопільське ПП «Центр протезування і реабілітації «Разан», розповіли в міській комунальній лікарні №3.

Василь Павлик зареєструвався підприємцем ще в 2004 році, а згідно з Clarity, отримав загалом чотири замовлення, усі від вищезгаданих лікарень, загалом на понад 76 тис. грн.

Згідно з відповіддю Тернопільської ОДА від 3 квітня на запит видання, потреба закладів охорони здоров’я області в бахілах загалом становить 30 тис. штук.

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