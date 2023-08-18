Добрі справи робити легко. Це чи не щодня доводять тернопільські патрульні.

Так, вчора інспектор патрульної поліції Борис Солонецький знайшов на вулиці гаманець з документами. Поліціянт не пройшов повз, встановив адресу проживання власниці загублених речей та повернув їй знахідку. І це незважаючи на те, що у патрульного в той день був вихідний!

Громадянка щиро подякувала патрульному за допомогу.

“Дякуємо нашому колезі за небайдужість та надану допомогу.

Якщо й ви знайшли цінні речі чи втрачені документи — не будьте байдужими, повідомте про знахідку патрульних. Ми обов’язково повернемо речі власникам”, – наголошують у патрульній поліції Тернопільщини.