Ще у липні один з екіпажів патрульної поліції врятував хлопця, який хотів вчинити самогубство.

20 грудня, на ранковому шикуванні, начальник управління патрульної поліції в Тернопільській області Богдан Шевчук, вручив годинник від Міністра внутрішніх справ України, командиру першої роти батальйону УПП старшому лейтенанту поліції Анатолію Коту та подякував йому за сумлінне виконання службових обов’язків.

У Патрульній поліції відзначають, що практично за 4 роки служби, поліцейський неодноразово зарекомендував себе як такий, що здатний приймати виважені рішення в екстрених ситуація, ризикуючи власним життям та здоров’ям.