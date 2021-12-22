Тернополянин Тарас Радь здобув ще одну медаль на Кубку Європи з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату у Фінляндії. Цього разу параолімпійцеві вдалося вибороти «бронзу».

Як розповів тренер спортсмена Віктор Федорчук, ще одну медаль бронзового гатунку завоював у Фінляндії Тарас Радь. «У складі збірної України він бере участь у Відкритому Кубку Європи з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору, який проходить у місті Вуокаті (Фінляндія). До «золота», яке напередодні здобув спортсмен у лижних гонках на дистанції 10 км у класі LW 10-12 (сидячі), Тарас додав «бронзу» у біатлоні-спринт на дистанції 6 км».

Додамо, Тарас Радь – майстер спорту України міжнародного класу з лижних перегонів та біатлону, представник Тернопільського центру та ДЮСШІ «Інваспорт», студент факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.