6 золотих, 10 срібних і 13 бронзових нагород! Паралімпійська команда України з лижних гонок та біатлону зібрала 29 нагород на етапі Кубка світу, що сьогодні завершився в Словенії.

В останній змагальний день, знов не обійшлось без українського п’єдесталу у виконанні дівчаток в класі стоячи Людмили Ляшенко (золото), Ірини Буй (срібло) та Олександри Кононової (бронза). Це вже шостий поспіль – усі 6 змагальних днів – український п’єдестал.

У класі сидячи в чоловіків нагороди вибороли Тарас Радь (Тернопільщина) – срібло та Василь Кравчук – бронза, повідомляють Тернополяни.

У хлопців з порушеннями зору третім став Ярослав Решетинський з гайдом Костянтином Яременко.

Найкраще від команди виступили на етапі Людмила Ляшенко, у доробку якої – 5 золотих та 1 срібна медалі, та Олександра Кононова, яка виборола 1 золоту, 2 срібні й 2 бронзові медалі.

Загалом нагороди виборювали — Людмила Ляшенко (клас стоячи), Олександра Кононова (клас стоячи); Юлія Батенкова-Бауман (клас стоячи) Ірина Буй (клас стоячи);, Тарас Радь (клас сидячи), Оксана Шишкова/ Андрій Марченко – гайд (з ураженням зору), Ярослав Решетинський/ Костянтин Яременко – гайд (з ураженням зору), Ярослав Решетинський/ Нікулін Денис – гайд (з ураженням зору), Василь Кравчук (клас сидячи), Дмитро Суярко/ Олександр Ніконович – гайд (з ураженням зору).