Тернопільський “Отелло” так побив жінку, що вона впала у кому

В комі та з церебральною гематомою голови до реанімації бригада швидкої госпіталізувала жительку Тернопільського району, 1979 року народження. Тілесні ушкодження їй завдав співмешканець. Про побиту жінку на лінію “102” повідомили медики.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, цивільне подружжя іноді ночувало у товариша на вулиці Пирогова в обласному центрі. 28 лютого вони разом з господарем зібралися на квартирі та розпивали спиртні напої.

В якийсь момент співмешканець приревнував жінку і через це виник конфлікт. Залагоджувати його пара пішла до іншої кімнати.

У ході перевірки стало відомо, що чоловік почав “виховувати” подругу кулаками. Це побачив знайомий. За його словами, коли він увійшов до кімнати, то товариш сидів на подрузі і бив її рукою по голові. За кілька хвилин сварка завершилася, а за деякий час жінці стало погано.

Чоловік викликав швидку. Попередній діагноз медиків – гематома голови. Стан потерпілої важкий.

У скоєному дебошир зізнався. Його затримали згідно статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення тернополянину підозри згідно статті 121 частина 1 ККУ – умисні тяжкі тілесні ушкодження та обрання міри запобіжного заходу.