Тернопільську обласну організацію партії «Слуга Народу» очолив народний депутат Володимир Гевко – заступник голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету.

Рішення про призначення пана Гевка керівником Тернопільської парторганізації ухвалили члени обласної партійної організації під час конференції регіонального партійного осередку. Його кандидатуру також затвердила Вища рада партії.

Підприємець, громадський діяч та науковець Володимир Гевко у 1997-2017 роках працював викладачем, доцентом кафедри менеджменту Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя. З 2015 року і дотепер очолює Регіональну раду підприємців Тернопільщини.

«На сьогодні Тернопільська область потребує суттєвого відновлення інфраструктури – це дороги, мости, дитячі садочки та все інше, що необхідно просто для комфортного життя. Найближчим часом ми сформуємо команду партії «Слуга Народу» в області з наших прогресивних, активних та талановитих людей і після місцевих виборів разом докладатимемо всіх зусиль для розбудови як нашого краю, так і України», – зазначає пан Гевко.

Членами ради Тернопільської обласної партійної організації стали Євгенія Кравчук, Ігор Жмінка, Людмила Марченко та Віктор Гевко.

Голова партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко раніше підкреслив, що обласні осередки партії не є передвиборчими штабами і працюватимуть також і після місцевих виборів.

«Ще під час парламентської кампанії ми обіцяли встановити постійний зворотний зв’язок із громадянами. Для цього потрібні представництва партії. Наші обласні структурні утворення стануть постійно діючими осередками спілкування з мешканцями кожного регіону. Ми не «спускатимемо» готові рішення з Києва, а лише допомагатимемо місцевим мешканцям розвивати той чи інший регіон. Є проблема? Вирішимо це разом!» – уточнює Олександр Корнієнко.

Крім Тернопільської, також відбулися конференції ще у шістнадцяти обласних партійних осередках партії «Слуга Народу» та одній міській. Було призначено керівника Криворізької міської партійної організації та керівників у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській, Миколаївській, Донецькій, Дніпропетровській та Сумській обласних організаціях. Нагадаємо, що політична партія «Слуга Народу» 21 липня 2019 року здобула перемогу на парламентських виборах і сформувала найбільшу в історії України фракцію у Верховній Раді, до якої зараз входять 248 народних депутатів. Офіційна ідеологія партії – український центризм. Він передбачає пошук компромісу між різними групами населення, уникнення розколу країни за політичними, етнічними та мовними ознаками, відмову від лівого та правого екстремізму.