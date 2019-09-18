На вчорашній сесії Тернопільської облради перейменовано обласний наркологічний диспансер та затверджено статути ще двох комунальних некомерційних підприємств-закладів охорони здоров’я.

Сесія підтримала рішення про перейменування комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний наркологічний диспансер»на комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради.

Депутати проголосували за припинення юридичної особи – Тернопільське обласне комунальне спеціалізоване територіальне медичне обʼєднання “Фтизіатрія” шляхом її ліквідації та утворили відповідну комісію.

На пленарному засіданні затверджено статути ще двох комунальних некомерційних підприємств Тернопільської обласної ради – закладів охорони здоров’я. А саме – «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» та «Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр».