Двох єпископів Російської православної церкви відсторонили від керівництва єпархіями через підозри у гомосексуалізмі та зловживанні алкоголем. На них чекає церковних суд.

На сайті Московської патріархії опублікували рішення патріарха РПЦ Кирила Гундяєва про зняття з управління єпархіями єпископа Армавірського і Лабінського Ігнатія Бузіна та єпископа Костомукшського і Кемського Ігнатія (Тарасова). В указі предстоятеля РПЦ йдеться про отримані повідомлення, які містять документально аргументовані звинувачення вищезгаданих архієреїв, несумісних з подальшим управлінням єпархіями.

Раніше у соціальних мережах опублікували фото-докази гомосексуалізму та пияцтва єпископів. Колишній іподиякон одного із архієреїв навіть опублікував детальну розповідь про постійні сексуальні домагання з боку владики, мовляв у духовних семінаріях РПЦ усі через це проходять. Ознайомитись з пікантними подробицями «тяжкого» архієрейського життя в РПЦ можна ТУТ https://kalakazo.livejournal.com/3330802.html Тепер же на єпископів-гомосексуалістів чекає Вищий церковний суд РПЦ, до складу якого входять 6 архієреїв московської церкви, серед яких керівник Тернопільської єпархії УПЦ МП митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій Генсицький. Втім, судити єпископів-гомосексуалістів у найближчий час владика Сергій, вочевидь, поки не зможе, так як напередодні Пасхи підхопив коронавірус і лікувався в одному з медичних закладів столиці. Відтоді жодних звісток про місце знаходження тернопільського владики та стан його здоров’я ні церковні, ні світські ЗМІ не публікували.