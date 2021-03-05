5 березня сесією Тернопільської міської ради прийнято рішення про присвоєння назви міському стадіону «Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича».

«У цей знаменний день ми вшановуємо пам’ять Героя України, головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича. Дуже символічним є те, що саме сьогодні ми приймаємо важливе рішення про присвоєння центральному стадіону назву «Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича», – наголосив міський голова Сергій Надал. – Головнокомандувач УПА був не лише зразковим командиром, а й добрим спортсменом та лідером у багатьох видах спорту. І саме зараз в Тернополі проходять XI спортивно – патріотичні змагання «Кубок Шухевича»».

Зважаючи на мужність, незламність у національно – визвольній боротьбі, самопожертву в ім’я Українського народу головнокомандувача Української Повстанської Армії Романа Шухевича, депутати міської ради одноголосно підтримали ініціативу міського голови щодо присвоєння стадіону назву «Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича».