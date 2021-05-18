18 травня відбулися збори суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, на порядок денний якого було винесено питання щодо обрання голови суду.

Шляхом таємного голосування, більшістю від кількості суддів, які працюють в суді, головою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області було обрано Вийванка Олега Михайловича. Про це повідомляє 0352.ua.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом. Після завершення процедури голосування голова суду Вийванко Олег Михайлович подякував суддям за висловлену довіру.

Нагадаємо, що попередній голова Тернопільського міськрайонного суду Грицак Роман Михайлович помер 16 березня від ускладнень COVID-19.