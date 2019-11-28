Вийшов черговий випуск програми “Багач-Бідняк”: і вперше в проекті взяв участь багатій, який створює не просто ресторани, а справжні пам’ятники архітектури – Михайло Гросуляк.

Це успішний тернопільський ресторатор, власник мережі “Самогон ресторація”,чия вартість оцінюється у 100 мільйонів гривень, а на будівництво своїх автентичних закладів Гросуляк витратив близько 3 мільйонів доларів.

Як інформує “Місто” мільйонерові довелося виживати в Івано-Фрнаківську, на якийсь час відмовившись від своїх статків.

Детальніше дивіться у відео “ICTV”.