Різке збільшення захворюваності на COVID-19 епідеміологи пов’язують із поширенням штаму Омікрон.

За інформацією МОЗ, він більш контагіозний, інфікуватися ним можна за лічені хвилини під час спілкування з хворою людиною.

На Тернопільщині Омікрон офіційно діагностували у 26 осіб. Виявили вірус за допомогою спеціальних тест-систем. Лікарі припускають, що інфікованих цим штамом у рази більше.

“Цей штам надзвичайно контагіозний, маємо небезпеку під час спілкування, більший ризик зараження. Але він не дає такої кількості летальних випадків серед населення. Епідемічна ситуація в області зараз розцінюється як неблагополучна і продовжує ускладнюватися. Спостерігається зростання показників захворюваності особливо серед окремих контингентів населення — діти, медики, освітяни, наявність значної кількості діючих вогнищ”, – зазначив заступник директора обласного центру контролю хвороб Юрій Дементьєв.

За прогнозами епідеміологів, пік хвилі Омікрону можливий наприкінці зими. Відтак жителів краю просять не нехтувати вакцинацією. Вона не допускає важкого перебігу хвороби.