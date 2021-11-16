Виставковий проект «Погляд крізь роки» презентували у Тернопільському обласному художньому музеї. Він знайомить відвідувачів із уродженцем Тернопілля, заслуженим художником України Степаном Нечаєм.

У листопаді цього року йому виповнилося б 80 років. До цієї пам’ятної дати у музеї й організували проект. До представленої експозиції увійшли твори художника зі збірок Тернопільських обласних краєзнавчого і художнього музею, Почаївського історико-художнього і Кременецького краєзнавчого музеїв, приватних колекцій Ігоря Мочули та родини Нечаїв.

– Пейзажі, які несуть у собі щире захоплення автора красою рідної землі, ліричні портрети з яскраво вираженою індивідуальністю людини, барвисті натюрморти, великоформатні тематичні картини, що вражають масштабністю та довершеністю композиції, крізь призму років розкривають нам талановитого живописця, – каже Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – Степана Нечай створив ряд майстерних жанрових картин. Наприклад, «Теплий ранок» – великоформатне полотно із буденним сюжетом, в якому автору вдалося передати і лагідне тепло ранкового сонця, і оптимістичний настрій жінок-трудівниць перед нелегким днем праці. Портрети у виконанні Степана Нечая розкривають особливості моделей – вік, рід занять, характер. Він намагається максимально глибоко і повно відтворити образ, надати йому яскравої індивідуальності та психологізму. Провідними у творчості мистця також були пейзажі та натюрморти. Автор черпав натхнення в мальовничих куточках Тернопільщини в різні пори року, вишукуючи такі образи, з допомогою яких можна повніше і глибше загострити увагу глядача на красі рідного краю, багатстві дарів природи. Своїм хистом та невтомною працею Степан Нечай назавжди вписав своє ім’я в історію мистецтва Тернопільщини та України.

Степан Нечай народився у Зборові в 1941 році. Війна, яка залишила слід у долі близьких і знайомих людей, нелегке повоєнне дитинство, важка праця у зруйнованій країні, за словами Ольги Ваврик, назавжди залишили відбиток у душі хлопця, який мріяв бути художником. Згодом це відобразиться у його творчості, коли у своїх роботах він звертатиметься до образів та вражень дитинства і юності.

Свій шлях художника Степан Нечай розпочав із навчання у художньому училищі в Одесі. Потім продовжив освіту у Київському державному художньому інституті. Навчався у визначних майстрів реалістичного живопису: Володимира Костецького, Анатолія Пламеницького, Віктора Шаталіна. Ольга Ваврик відзначає, що саме під їхнім впливом формувався Степан Нечай – художник із реалістичним світоглядом, творчий почерк якого синтезував у собі найбільш характерні риси одеської та київської мистецьких шкіл, відзначався вмінням створити довершену сюжетно-тематичну композицію із глибокою образністю, багатством колориту.

Завершивши навчання, Степан Нечай у 1972 році приїхав у Тернопіль. Працював в обласному художньо-виробничому комбінаті Художнього фонду України. Брав участь у багатьох міських, обласних, всеукраїнських, зарубіжних виставках. У 1976 році став членом Спілки художників України.

– У середовищі тернопільських мистців, які переважно здобували освіту у Львові, і в творчості яких домінували декоративність і конструктивність форми, картини Степана Нечая відрізнялися композиційною довершеністю, емоційністю, динамікою кольору, вільним імпресіоністським письмом, – пояснює Ольга Ваврик. – Стоячи на засадах класичного реалізму та гостро відчуваючи реалії часу, мистець намагався у кожній роботі виразити загальнолюдські цінності, адже основним лейтмотивом його творчості завжди були людина і природа.

Степан Нечай реалізував себе не тільки у станковому, а й монументальному живописі. Його авторству належить діорама «Спалення села», яку він створив для музею «Молотківська трагедія» у селі Молотків Лановецького району. Ще одна діорама «Зборівська битва» була виконана у співавторстві з дружиною Світланою Нечай-Сорокою у 1993-95 роках для історико-краєзнавчого музею у Зборові. На представленій в художньому музеї виставці можна побачити відео-інсталяцію цієї діорами.

Ольга Ваврик зауважує, що твори Степана Нечая не втрачають свої актуальності і сьогодні. Вони милують око, бентежать і тривожать душу. Ближче познайомитися із творчістю талановитого тернопільського художника можна віддавши виставку «Погляд крізь віки». Вона діятиме до 2 грудня.

Фото із сайту музею та сторінки у фейсбуці