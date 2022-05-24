За 50 тисяч гривень придбали на благодійному аукціоні портрет моделі та співачки Дарії Астаф‘євої. Картина поїде до свого власника у США. Організатор аукціону та автор портрета тернополянин Юрій Ковальський всі гроші з продажу віддав Збройним силам України.

Як пише ТЕРЕН, дизайнер з Тернополя намалював портрет української зірки Дарії Астаф‘євої та виставив роботу на благодійний аукціон. Торги тривали з 13 до 22 травня в інстаграмі Юрія та Дарії. Стартова ціна лота була 2 тис. грн. Фінальна ставка аукціону – 50 тис. грн.

Я дуже задоволений результатом аукціону. Нам вдалося зібрати більше грошей, ніж попереднього разу. Я думаю, що нашим захисникам, кожна допомога цінна, – каже дизайнер.

За його словами, картина спочатку поїде до Дарії Астаф’євої, щоб вона поставила на ній автограф. Потім портрет відправляють переможцю аукціону у Чикаго.

Юрій Ковальський планує організувати третій благодійний аукціон. Про те, яким буде наступний лот, обіцяє повідомити згодом.

Нагадаємо, картина з першого аукціону дизайнера, придбана за 28 тис. грн, поїхала до переможця аукціону в Іспанію. Тоді разом з пожертвуваннями, які отримав Юрій на особистий рахунок, тоді йому вдалося зібрати 33 тис. 700 грн для ЗСУ.

Фото Юрія Ковальського