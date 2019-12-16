14 грудня у Тернопільському благодійному фонді «Карітас» відбулися святкування 25-тиліття створення закладу.

В урочистості взяв участь архиєпископ і митрополит Тернопільсько- Зборівський Василій Семенюк, який привітав провід благодійної установи в особі генерального директора о. Андрія Марчука та висловив слова вдячності кожному за жертовне служіння й наполегливe працю.

Про це повідомляють у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ.

«Наслідуючи вчення Господа, обмінюймося благами землі, бо то є велика цінність, – наголосив архиєпископ Василій у привітальному слові. – Пам’ятаймо, що на Страшному суді критерієм судити нас будуть діла милосердя». Архиєрей закликав кожного добрим ділом наслідувати Ісуса Христа, який дав нам приклад того, як ми повинні ставитися до ближніх.

Відтак, Кир Василій Семенюк відзначив грамотами й подяками директора БФ «Карітас Тернопіль» о. Андрія Марчука, заступника директора о. Романа Загороднього та соціального педагога Аліну Муц.

https://youtu.be/i55G6SwF3YI

Цього дня спільнота благодійного фонду «Карітас» дякувала Всевишньому за дари та просила про подальше благословення в храмі УГКЦ Успення Пресвятої Богородиці на Архиєрейській Святій Літургії, яку очолив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк. Опісля в обласній філармонії з нагоди відзначення 25-ліття відбулася урочиста духовна академія.

У фойє усі могли ознайомитись із виставкою приуроченою ювілею. В її експозиції – архівні світлини чверть столітнього шляху «Карітас Тернопіль». А це – спогади про реалізацію 7 проєктів, котрі вже завершено, деталі 11, що діють і нині, згадка про майже 300 організованих благодійних акцій. На них – щоденна кропітка праця команди БФ «Карітас Тернопіль», у якій сьогодні усього 28 членів. А ще – емоції понад 3000 підопічних. Про це повідомляє фейсбук-сторінка благодійного фонду.

Урочисте святкуваня розпочалось із молитви. «Отче наш» виконав хоровий квартет парафії УГКЦ Святого Духа м. Тернополя.

У святкуванні взяли участь генеральний секретар «Карітас» України Дзвенеслава Чайківська та програмний директор Володимир Козак. Директор «Карітас-Франківськ» о. Володимир Чорній, заступник директора п. Наталія Козанкевич. Вітальне слово висловив міський голова Тернополя Сергій Надал, який відзначив працівників БФ “Карітас-Тернопіль” з нагоди ювілею відзначив подячними листами й цінними дарунками.

Своєю присутністю спільноту БФ «Карітас Тернопіль» з нагоди урочин вшанували заступник голови Тернопільської обласної ради Любомир Крупа, заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра, начальник управління освіти Тернопільської міської ради Ольга Похиляк.

Мистецькими презентами “карітасівців” обдарували музичний колектив “Gлорія”, лауреатка всеукраїнських та міжнародних конкурсів Адріана Гарматюк, Василь Хлистун, Юлія Сушко, дует “Ту войсес”, о. Василь Брона, Іван Нагачевський, Тетяна Дзюба , Соломія Заворська.