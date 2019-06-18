Вихованець ДЮСШ з греко-римської боротьби Володимир Войтович поїхав до Італії на Чемпіонат Європи. Юнак виступає у складі збірної України.

Наш земляк випробовує сили у ваговій категорій 51 кілограм, змагання відбуваються серед кадетів.

Володимир попередньо показав найкращий результат на кадетському Чемпіонаті України, який відбувався у Черкасах. Саме титул чемпіона України відкрив шлях молодому спортсменові до Європи.

Тренер хлопця Володимир Лучанко каже, що він не тільки талановитий, а ще й дуже наполегливий. Адже кожна перемога – це результат регулярних тренувань.

«На Чемпіонаті України Володимир показав дуже гарні результати. Позаду у нього ряд перемог. Участь у Чемпіонаті Європи – це надзвичайно відповідально, до цього він разом з тренерами довго йшли. Тож підтримуємо його і бажаємо успіху».

Софія Романська