Учора в День пам’яті і примирення українці вшановували полеглих за волю і незалежність нашої держави. Відзначає цей день і Європа. Тим часом у Росії 9 травня святкують день перемоги.

Враховуючи мільйонні втрати Радянського Союзу, святкувати немає що, – каже кандидат історичних наук Володимир Костюк. Друга світова війна забрала життя більше 40 мільйонів людей. Тривалий час реальне число жертв замовчували.

Сфальшували у Радянському Союзі і дату завершення Другої світової війни. За словами істориків, бойові дії закінчилися 8 травня. Цього ж дня о 23.01 був підписаний акт капітуляції. Однак Сталін вирішив зробити ще одне підписання вже 9-го травня.

«Вже після підписання акту капітуляції прийшла телеграма Сталіна, у якій він заборонив акт капітуляції і зробив вимогу, провести повторне підписання наступного дня. Повторний акт підписання відбувся о 22.43 8 – го травня, але за московським часом – це було 00.43 9-го травня. Дата перемоги пояснюється часовим поясом. Тому склалася така ситуація, що Європа відзначає цей день 8-го травня, а Росія – 9 травня», – розповідає пан Володимир.

У європейських країнах День перемоги не святкують, а відзначають, як трагічний день, – зазначають історики. Україна також із сумом згадує полеглих у роки Другої світової війни.

У Другій світовій війні брала участь 61 країна, а бойові дії відбувалися на території 40 держав.

Софія Романська