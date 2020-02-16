Тернопільський гурт “TVORCHI” вразив глядачів та журі на Нацвідборі “Євробачення”.

Як повідомляє 0352.ua, до гурту входить двоє хлопців: Андрій Гоцуляк з Тернопільщини і нігерієць Джеффрі Кенні. Обидва живуть у Тернополі.

Виступ гурту настільки сподобався членам журі, що вони поставили хлопцям найвищий бал — 8. Глядачі також оцінили виступ “TVORCHI” у максимальні 8 балів.

Таким чином, тернопільський гурт виходить у фінал Національного відбору “Євробачення”, де 22 лютого побореться за перемогу та можливість представляти Україну в травні на “Євробаченні”, яке цього року прийматиме Роттердам.