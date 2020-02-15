Неймовірна новина для тернополян! Гурт Tik Tu з альбомом Ulitakis увійшов в топ-10 (Short List) за результатами відкритого голосування і те-пер може позмагатися за перше місце.

Переможця серед фіналістів визначатиме міжнародне журі, а вже 28-го лютого організатори премії оголосять на-зву найкращого релізу.

Цьогоріч до фіналу також увійшли альбоми таких виконавців: Елек-тромед, alyona alyona, Гурт [О], Alina Pash, Dakh Daughters, Drum&Tuba Band, Бумбокс, KRUTЬ, Ivan Dorn & Роман Бестселлер.

Музична премія Aprize була започаткована у 2016 році командою Радіо Аристократи. Статуетку за кращий альбом попередніх років вже от-римали гурт DakhaBrakha з альбомом “Шлях”, MARU “1” та Onuka “Mozaïka”.

“Щорічна незалежна музична премія Aprize – це не тільки визнання найкращого українського альбому року, але й огляд та збір релізів всіх україн-ських виконавців – від легенд до дебютантів. У 2019 році українці записали та видали 606 музичних альбомів, що майже на дві сотні більше, ніж у 2018. Нам важливо не пропустити жоден реліз, зібрати та прослухати ВСІ аль-боми. Власне, ми пропонуємо зробити це всім охочим. Це про повну музичну картину року, яку можна побачити в одному місці.” Валерія Чачибая – зас-новниця Радіо Аристократи та генеральна продюсерка премії Aprize.

Хто ж отримає звання найкращого музичного релізу 2019 року, дізнаємося на вечірці-нагородження 28 лютого.

Партнери премії бренди Pepsi та Iqos.