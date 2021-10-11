Пісенна вистава «Давидові псалми» відбудеться 14 жовтня у церкві Успення Пресвятої Богородиці, що на вулиці Острозького, 55. Підготували її учасниці тернопільського родинного гурту «Зерно». Початок заходу о 18.00.

– Вечірній драматичний піснеспів «Давидові псалми» за творами Тараса Шевченка – це поетична молитва за Україну, бо написана пророчим словом Кобзаря, – розповіли організатори заходу. – Шевченкові тексти у поєднанні із давніми духовними піснеспівами шістнадцятого-вісімнадцятого століть творять містерійну ауру, під час якої думки і почування зустрічаються у глибині власного серця, де промовляє Слово. Історія, яку ми хочемо розповісти є не тільки історією душі псалмоспівця Давида і не лише історією Тараса Шевченка,який своїм поетичним словом оспівав Давидові псалми, – вона є історією душі кожного з нас. Бо на дорозі пошуку Творця кожна душа спотикається, падає, бореться, бунтує, страждає і, врешті, упокорюється, кається і підіймається, прославляючи Господа.

Родинний гурт «Зерно» – це творчий проект родини Гребеняків з Тернополя. П’ятеро сестер під керівництвом мами поєднують спів, музику та слово. Учасники гурту: Соломія, Іванна, Мирослава і Василина Гребеняки, Софія Шимків та Оксана Гребеняк. Разом вони творять музичний і театральний перфоменс. До речі, нещодавно гурт став одним із переможців відкритого всеукраїнського фестивалю-конкурсу української народної пісні «Соловейко».

Фото Орися Масна