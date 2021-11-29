Тернопільський “господар” поцупив бордюри, які мали встановити у дворі його будинку

Бордюри, призначенні для ремонтних робіт, що велися у дворі будинку, тернополянин заховав у власному підвалі.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся представник приватної підрядної організації, що здійснювала ремонтні роботи в дворі одного з будинків по вулиці Корольова в обласному центрі. Чоловік заявив про крадіжку десяти екобордюрів вартістю майже 10 000 гривень.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний житель багатоповерхівки на території якої здійснювалися ремонтні роботи. 50-річний чоловік, викравши бордюри, заховав їх у власному підвалі. Правоохоронці вилучили речові докази.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу.