Другий рік поспіль інформаційна табличка з QR-кодом, яка встановлена на Тернопільському тристоронньому годиннику, стала лідером в Україні за кількістю сканувань через IT-додаток.

А загалом Тернопільський тристоронній годинник був відсканований 4000 разів, 10% зчитувань з яких були здійснені іноземними туристами.

Популярними серед тернополян та гостей міста за кількістю сканувань є також таблички, які встановлені на Архикатедральному Соборі, Тернопільському замку, Церкві Воздвиження Чесного Хреста та ЦУМі.

Довідка

Автором ідеї та розробником інформаційних табличок є креативна компанія «MoreInfo». Загалом у Тернополі налічується 12 спеціальних інформаційних табличок на найпопулярніших туристичних об’єктах, де вказано опис зазначеної пам’ятки на українській і англійській мовах, та шрифтом Брайля. Усі таблички обладнані NFC-чіпом, а також на них нанесено QR-код, під час зчитування якого на смартфоні з’являється історія та цікаві факти про даний туристичний об’єкт на семи мовах світу. Окрім Тернополя, такі інформаційні таблички функціонують ще у 14-ти містах України.