Від третього червня в Україні діє закон щодо нового правопису української мови. Наразі триває перехідний період.

Чи дотримуватися нових правил української мови, кожен вирішує самостійно. Втім, уже з вересня новий правопис входитиме в офіційно-ділову та освітню сфери.

А тим часом громадськість обговорює доцільність запровадження нового правопису та перспективи його запровадження.

Тернопільський філолог Роман Зінь порівнює запровадження нового правопису в Україні з Німеччиною.

«Щодо нового правопису, то запровадження його в Німеччині 1996 року не мало великого успіху. Між орфоргафічними словниками, які вийшли величезними накладами, були суттєві відмінності, й про це детально писала преса. Зрештою, такі впливові в країні видання, як “Шпіг’ель’ і “Франкфуртер альг’емайне цайтунг'”, повернулися до старого правопису», – пише у мережі Фейсбук пан Роман.

Філологи називають новий правопис дещо спрощеним. Вони припускають, що освоїти нові правила з української мови буде нескладно.

Софія Романська