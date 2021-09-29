Двісті нових хворих на COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні. Шестеро людей померло з підтвердженим діагнозом коронавірусу. Це мешканці області від 70 до 82 років.

Сьогодні одужання підтвердили у 180 осіб. За словами лікарів, останнім часом інфікується коронавірусом більше людей, ніж одужує. Також зростає кількість смертельних випадків. Вони переважно стаються серед невакцинованих людей старшої вікової категорії.

Як зазначив епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев, смертельні випадки у краї почастішали. Це пов’язують загалом з ускладненням епідемічної ситуації та активністю штаму “Дельта”.

“В останні дні ми реєструємо щодня летальні випадки, раніше, ми реєстрували по одному випадку, потім вони почали зростати, і сьогодні за один день ми зареєстрували 6 летальних випадків. Хоча загалом у нас показник летальності на сьогодні 1,4 — 1,5%. Це нижче, ніж у попередній період. У нас на загал було 1,7%, в окремі періоди було 2%. Показники летальності на інших територіях вищі”.

Додамо, у краї не зареєстровано жодного летального випадку серед вакцинованих людей. Процедуру щеплення пройшли майже 280 тис. людей.