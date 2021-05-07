Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. тараса Шевченка з 15 травня відновлює показ вистав. У програмі – нові цікаві постановки.

У травні глядачі зможуть побачити 5 нових вистав. Першою покажуть комедію «Любов без гриму». Її приурочили до Міжнародного дня театру.

«Показ вистав відновлюється з дотриманням карантинних вимог. Оскільки це безпека нас, як артистів, а також і наших глядачів. Упродовж карантинного періоду ми працювали над виставами, які плануємо показати. А щодо роботи у травні, то 15 травня покажемо виставу «Любов без гриму». Також заплановані вистави «Одного разу в морзі», «Естроген», «Гормон кохання або Тестостерон». Також хочемо показати виставу «Занадто одружений таксист». Вона запланована на 29 травня», – каже директор Тернопільського драматичного театру ім. Тараса Шевченка Борис Репка.

Додамо, перерва на показ вистав у Тернополі тривала майже два місяці. Її запровадили через складну епідемічну ситуацію.