Депутата облради Олександра Башту оперують. Рідні, друзі і побратими зараз у лікарні, де очікують результатів оперативного втручання.

Як повідомляє Тернопіль 1, після змагань, у яких він брав участь вихідними, Олександр Башта втратив свідомість, його шпиталізували спочатку до психоневрологічної лікарні. Там медики діагностували інсульт. Депутат деякий час перебував в комі, згодом лікарі відмітили позитивну динаміку, але його стан знову погіршився.

Зараз Олександра Башту перевели до лікарні швидкої допомоги та оперують. Побратими кажуть, поки що про збір коштів не оголошували, організаційними питаннями займаються самостійно. Наразі Олександрові потрібна молитва, а його рідним моральна підтримка.