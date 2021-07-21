Тернополянин Віктор Блоха став учасником чемпіонату світу з греко-римської та вільної боротьби серед спортсменів з порушенням слуху. Юнак представляв Україну і Тернопільщину у Туреччині.

У Стамбулі чемпіонат світу з греко-римської та вільної боротьби зібрав спортсменів з порушеннями слуху. У складі збірної України виступав юний спортсмен ДЮСШІ «Інваспорт», випускник Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру Віктор Блоха. Наш земляк змагався серед юніорів у двох вагових категоріях — 60 кг та 61 кг. Як розповів тренер спортсмена Микола Шуптар, у напруженій боротьбі Віктор Блоха у ваговій категорії 61 кг. з вільної боротьби зайняв п’яте місце, а у ваговій категорії 60 кг. з греко-римської боротьби посів сьоме місце. Юнак вдало виступив в обох номерах програми.

Додамо, Віктор Блоха — учень Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру. Його тренують Микола Шуптар та Сергій Попик.