Тернопільський блогер і ресторатор потрапив у небезпечну аварію в Буковелі. ФОТО

Тернопільський блогер, один із найпопулярніших в місті ведучих, власник одного із ресторанів у центрі міста Олесь Зіньків, більш відомий як «Лесик» нещодавно відвідував «Буковель».

Під час поїздки чоловік не справився з кермуванням та автівка злетіла у кювет, повідомляє Терен.

Про інцидент Олесь Зіньків розповів у своєму «Instagram». На щастя, тернополянин не постраждав.

– Їхав назустріч КамАЗ з дровами, я дав забагато вправо, «зловив» обочину і мене почало нести на зустрічну, тому я вибрав краще злетіти в кювет, ніж на зустрічну смугу, або лоб-в-лоб у початок відбійника. І все, добре, що зорієнтувався, – пише Олесь Зіньків.