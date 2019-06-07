6 червня свій передвиборчий з’їзд провели колишні регіонали.

Під прапорами Опозиційного блоку об’єдналися групи Бойка-Льовочкіна та Медведчука-Рабіновича.

Очолив список Юрій Бойко. Другий номер – у Вадима Рабіновича, третій – у одіозного кума Путіна Віктора Медведчука.

Загалом список складається з багатьох одіозних осіб епохи Януковича, є чимало українофобів.

Цікаво, як в цю когорту “друзів Путіна” та капітулянтів “затесався” тернопільський бізнесмен Олександр Кравчук, який очолював останні роки осередок партії Рабиновича.

Нагадаємо, що цей підприємець має інтереси в сфері теплової енергетики, видобування торфу, каменю та піску.