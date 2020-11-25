«16 днів проти насильства», – міжнародна акція під такою назвою стартувала на Тернопільщині. Щоб привернути увагу до цієї проблеми, стіни облдержадміністрації підсвітили помаранчевим.

На Тернопільщині від домашнього насильства найчастіше страждають жінки, – кажуть у поліції. Хоче серед жертв бувають і діти, і чоловіки. Домінує психологічне насильство поряд із фізичним. Втім, такі факти жителі краю часто замовчують.

«Протягом наступних 16 днів, скільки триватиме акція, ми запланували провести низку заходів серед яких флешмоби, фотовиставки, прес-конференції, широке висвітлення у ЗМІ та інші. Метою наших дій буде всебічне ознайомлення людей із проблемою, яка може прийти у дім до кожного! Хочемо привернути увагу до цієї проблеми, щоб жителі краю не замовчували насильство», – зазначила заступник начальника управління сім’ї та молоді області Інна Чурбакова.

Додамо, міжнародна кампанія «16 днів проти насильства» з 1991 року підтримується міжнародною спільнотою. Акція в Україні стартувала 25 листопада в Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. Дати початку та завершення кампанії вибрані також не випадково. Вони створюють символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її статі, є порушенням прав людини.