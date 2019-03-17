Представник Тернопільського «Інваспорту» Тарас Радь став переможцем фіналу Кубка Світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та вадами зору.

Такі змагання цими днями тривають у японському місті Саппоро. Виступаючи в класі LW 10-12 (сидячі), Тарас Радь виборов золоту нагороду в лижних перегонах на дистанції 7,5 км, повідомляє Тернопільська липа.

Це вже третя медаль спортсмена на цих змаганнях: у біатлоні (спринт) на дистанції 7.5 км наш земляк здобув «золото», а у біатлоні на дистанції 12,5 км – “срібло”.

Додамо, що, як повідомляє Тернопільський регіональний центр “Інваспорт”, наразі паралімпійська збірна команда України з лижних перегонів та біатлону є лідером медального заліку фіналу Кубка Світу в Японії, завоювавши за підсумками трьох днів змагань 6 золотих, 6 срібних та 8 бронзових нагород.

Нагадаємо, що Тарас Радь – паралімпійський чемпіон, триразовий чемпіон Світу-2019, триразовий чемпіон України – 2019, навчається на ІІ курсі факультету фізичного виховання Тернопільського Національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Тренер спортсмена – заслужений працівник фізичної культури та спорту України, заслужений тренер України Віктор Федорчак.

Змагання в Японії триватимуть до 17 березня і у них беруть участь представники 14 країн світу.



