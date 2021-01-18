Тернополянин Руслан Бригадив посів друге місце у чоловічій естафеті в складі збірної України на першому етапі кубка IBU.

Змагання проходять в німецькому місті Арбер.

“Вітаємо учня нашої школи Бригадира Руслана з першою міжнародною нагородою у своїй спортивній кар’єрі.

Сьогодні Руслан виборов “срібну” нагороду в чоловічій естафетній конці 4х7,5 км. в складі збірної команди України (Руслан Бригадир, Андрій Доценко, Тарас Лесюк, Богдан Цимбал) на першому етапі кубка IBU, що проходить в німецькому місті Арбер.

Бажаємо успіхів в наступних гонках”, – повідомили на сторінці Тернопільської обласної ДЮСШ із зимових видів спорту.